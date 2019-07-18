TFF 1. Lig'de fikstür çekildi, İşte ilk hafta programı

TFF 1. Lig'de 2019-2020 futbol sezonunun fikstürü çekildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, yönetim ve icra kurulu üyesi Hamit Altıntop, genel sekreter Kadir kardaş, maç planlama müdürü Besim Yalçın, kulüp başkanları, yöneticileri ve temsilcileri katıldı.
Planlamaya göre 1. Lig'de 2019-2020 sezonu 16, 17, 18 ve 19 Ağustos'ta yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Lig etabı, 2 Mayıs 2020'de oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek.
İlk haftanın programı
TFF 1. Lig'de ilk haftanın maçları şöyle:
Altay-Ümraniyespor
Adana Demirspor-Balıkesirspor
Osmanlıspor-Boluspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor
Eskişehirspor-Keçiörengücü
Akhisarspor-Adanaspor
Fatih Karagümrük-Bursaspor
Hatayspor-Altınordu
Giresunspor-Menemenspor
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