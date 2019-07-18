Murat Ağcabağ'dan Ankaragücü'ne ihtarname!

Ankaragücü’nde 22-30 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak olağanüstü kongre öncesi başkan adaylığını Murat Ağcabağ, uzun süredir kamuoyu ile paylaşılmayan kongre üyeleri listesi ve mali tablolara ulaşmak için noter kanalıyla Ankaragücü’ne ihtarname çektiğini açıkladı.

Bu konuyla ilgili noter tarafından çekilen ihtarnameyi sosyal medya hesabından paylaşan Murat Ağcabağ, bu sayede kongre üyelerine temasa geçip kendisini anlatma fırsatı yakalayacağını duyurdu.

Murat Ağcabağ, yönetim kurulu asil ve yedek listelerini oluşturmak için gereken kontenjan konusunda Başkan Mehmet Yiğiner’in daha önce verdiği sözü tutarak, genel kurul üye listesinin kendisine ulaştırılacağına ve söz konusu çalışmayı yapmak için yardımcı olunacağına da inandığını ifade etti.

Murat Ağcabağ’ın konuyla ilgili yaptığı açıklamanın tam metni şu şekilde:

“MKE Ankaragücü Başkan adaylığımı açıkladığım ilk günden itibaren şahsıma ve ekibimize büyük bir teveccüh gösteren taraftarımızın genel kurul üyeliği konusunda belirsizlik yaşadığı aşikardır. Pek çok kez sözlü, 16.07.2019 Salı günü de noter kanalıyla Ankaragücü Kulübü yönetim kurulundan istediğimiz “genel kurul üye listesi ve finansal durumu içeren mali tablo” şu ana kadar elimize ulaşmamıştır. Üye olup, oy kullanma hakkına sahip olup olmadıklarını öğrenemeyen çok sayıda Ankaragücü sevdalısı ne yapacağını bilmemektedir. Bu nedenle genel kurul üyesi olan isimler iletişim bilgilerini [email protected] adresine ulaştırdıkları takdirde ekibimizle temasa geçebilecektir.

Ayrıca yönetim kurulu asil ve yedek listelerimizi oluşturmak için gereken kontenjan konusunda mevcut başkanın daha önce verdiği sözü tutarak, genel kurul üye listesinin bize ulaştırılacağına ve söz konusu çalışmayı yapmak için yardımcı olunacağına da inanıyorum.

Saygılarımla

Murat Ağcabağ"