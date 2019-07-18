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Derrick Williams resmen Fenerbahçe Beko'da!
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DERRİCK WİLLİAMS RESMEN FENERBAHÇE BEKO'DA!

Derrick Williams resmen Fenerbahçe Beko'da!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden Fenerbahçe Beko yeni bir transfere imza attı.

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Sarı Lacivertli ekip geçtiğimiz sezon Bayern Münih'de forma giyen Derrick Williams ile resmen anlaştığını resmi twitter hesabından duyurdu.

Williams, dokuz sezon NBA'de forma giydikten sonra Avrupa'ya gelmiş ve orada gösterdiği başarılı performans ile takımların ilgisi çekmişti.

Derrick Williams geçen sezon Bayern Münih forması altında EuroLeague'de çıktığı 29 maçta 13.4 sayı, 4.2 ribaund, 0.6 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

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