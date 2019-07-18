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Ankaragücü, Moke ile yeniden anlaştı
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ANKARAGÜCÜ, MOKE İLE YENİDEN ANLAŞTI

Ankaragücü, Moke ile yeniden anlaştı

Ankaragücü, sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Wilfired Moke ile yeniden anlaşma sağladı.

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Ankaragücü'nde iç transfer çalışmaları devam ediyor.

Başkan Mehmet Yiğiner, orta saha oyuncusu Wilfried Moke ile yeniden anlaşma sağlandığını açıkladı.

31 yaşındaki Fransa uyruklu Demokratik Kongolu oyuncu Moke, geçen sene devre arasında Ankaragücü’ne gelmiş ve 13 maçta forma giymişti.

Yeni sezonda da başkent ekibi forma giyeceği açıklanan Moke, orta saha bölgesi dışında görev verilmesi halinde stoper ve sol bek mevkilerinde de oynayabiliyor.

İç transferde neredeyse tüm oyuncularla anlaşan sarı-lacivertli takım, transfer yasağı nedeniyle dış transferde adım atamıyor.

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3
Profesor Oklitus
18 Temmuz 201917:26
Transfer yasagi yok yeni oyuncu lisans yasagi var..Pinto,Faty,Scarione,Kitsiou,Cerci,Heurteaux hepsi geri gelebilir
2
Gurbetci
18 Temmuz 201916:53
Aynenn
1
Ankarali
18 Temmuz 201916:32
Trasfer yasa varsa pinto.skaryone.faty geri alin
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