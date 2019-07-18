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Ali Çetin: İlk hafta iki şampiyon karşılaşacak
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ALİ ÇETİN: İLK HAFTA İKİ ŞAMPİYON KARŞILAŞACAK

Ali Çetin: İlk hafta iki şampiyon karşılaşacak

Süper Lig'de mücadele edecek Yukatel Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin, ligdeki ilk maçlarının Galatasaray ile olmasına ilişkin, "İlk hafta iki şampiyon karşılaşacak. Keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. " dedi.

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Yukatel Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam "Dozer" lakaplı Trabzonspor'un efsane futbolcusu Cemil Usta'nın adının verildiği 2019-2020 futbol sezonunun fikstürünün çekildiğini hatırlattı. 

Spor Toto 1. Lig şampiyonu Yukatel Denizlispor'un Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ı misafir edeceğini belirten Çetin, tadilatı hızla devam eden stadyumda ilk olarak Galatasaray'ı ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Çetin, Süper Lig'e uygun güçlü bir kadro kurduklarını belirtti. 

"Takımımızın kampı devam ediyor. Bir taraftan da stadyumumuzu standartlara uygun hale getirmek için çalışıyoruz. Zemin tamamlandı. Saha artık Süper Lig müsabakalarını oynamaya uygun. Koltuklarımızı da yerleştiriyoruz. Her biten tribünü de satışa açıyoruz. İlk hafta iki şampiyon karşılaşacak. Keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Bu sahada daha önce pek çok efsane maçlar oynandı. Denizlispor'un kendine yakışır bir performans sergileyeceğine inanıyorum." 

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