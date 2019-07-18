Ankaragücü, Alihan ile "devam" dedi

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Ankaragücü, geçtiğimiz 3 sezon boyunca sarı-lacivertli formayı terleten Alihan Kubalas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
İmza töreninde konuşan Alihan Kubalas, "Açıkçası duyguluyum. Ankaragücü benim ailem oldu. Burada yeri geldi üzüldük yeri geldi çok mutlu anlar yaşadık. Bir an olsun pes etmedim. Arma için mücadele ettim, mücadele etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
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