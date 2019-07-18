Ankaragücü, Alihan ile "devam" dedi

1

Kelender

18 Temmuz 201917:35

Alihanimizin kulüpte kalmasına çok sevindim Aslıhan Korçan Sedat Ilhan Mehmet Şak bu aslanlar bu takım için canlarını ortaya koyarak bugün bulunduğumuz lige bizi taşıdılar tabiki ayrılan futbolcu teknik heyetin hakkını teslim edelim inanın kadro geçen seneki kadroya yakın iki üç eksik var ama o eksikler daha kaliteli oyuncularla tamamlanır inşallah lige zimba gibi gireriz.