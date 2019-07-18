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Ankaragücü, Alihan ile "devam" dedi
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ANKARAGÜCÜ, ALİHAN İLE "DEVAM" DEDİ

Ankaragücü, Alihan ile "devam" dedi

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Ankaragücü, geçtiğimiz 3 sezon boyunca sarı-lacivertli formayı terleten Alihan Kubalas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Ankaragücü, geçtiğimiz 3 sezon boyunca sarı-lacivertli formayı terleten Alihan Kubalas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreninde konuşan Alihan Kubalas, "Açıkçası duyguluyum. Ankaragücü benim ailem oldu. Burada yeri geldi üzüldük yeri geldi çok mutlu anlar yaşadık. Bir an olsun pes etmedim. Arma için mücadele ettim, mücadele etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
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Kelender
18 Temmuz 201917:35
Alihanimizin kulüpte kalmasına çok sevindim Aslıhan Korçan Sedat Ilhan Mehmet Şak bu aslanlar bu takım için canlarını ortaya koyarak bugün bulunduğumuz lige bizi taşıdılar tabiki ayrılan futbolcu teknik heyetin hakkını teslim edelim inanın kadro geçen seneki kadroya yakın iki üç eksik var ama o eksikler daha kaliteli oyuncularla tamamlanır inşallah lige zimba gibi gireriz.
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