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OGM Ormanspor'dan yerli takviyeleri
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OGM ORMANSPOR'DAN YERLİ TAKVİYELERİ

OGM Ormanspor'dan yerli takviyeleri

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne bu sezon yükselen OGM Ormanspor'da transfer çalışmaları sürüyor.

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Geçtiğimiz günlerde kadrosunu Luka Babic ve Elmedin Kikanovic ile güçlendiren Ankara ekibinde sıra yerli transferlere geldi.

Buna göre Ormanspor gelecek sezon için Kadir Bayram ve Dorukhan Engindeniz ile anlaştığını duyurdu.

Engindeniz geçtiğimiz sezon Afyon Belediyespor forması giyerken Bayram ise Gaziantep Basketbol formasını terletmişti.

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