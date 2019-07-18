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Gençlerbirliği'nde kombine fiyatları belli oldu
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE KOMBİNE FİYATLARI BELLİ OLDU

Gençlerbirliği'nde kombine fiyatları belli oldu

Gençlerbirliği’nin 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nda Eryaman Stadı’nda oynayacağı resmi lig müsabakalarında uygulanacak kombine bilet fiyatlar açıklandı.

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Buna göre Kırmızı karalı ekibin fiyatları şu şekilde oluştu. 

Maraton tribün: 750 lira
Kapalı tribün: 1000 lira

Kombine bilet almak isteyen üniversite öğrencileri de dahil tüm öğrenci ve kadın taraftarlar için fiyatlarda %50 indirim sağlanacaktır.
Ayrıca gazi ve şehit aileleri kombine biletleri ücretsiz temin edebilecektir.
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4
Hasan Derelier
18 Temmuz 201915:47
Kısaca gelmeyin diyorlar.
3
Gençler
18 Temmuz 201915:33
Yanlişlikla "0" yanlış atmişlar.Muhasebenin dikkatine
2
Gençler
18 Temmuz 201915:31
Yönetim takimi ptt 1 lig den laliga ya çıkti zannetti herhalde bu fiyati yazmak için çok düşünmüşlerdir.....
1
Anlara Basını
18 Temmuz 201915:17
Ankara Basını bugün konuşmayıp ne zaman konuşacaksınız, sizler maçlara beleş girdiğiniz için sesiniz çıkmıyor
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