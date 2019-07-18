Gençlerbirliği'nde kombine fiyatları belli oldu

Buna göre Kırmızı karalı ekibin fiyatları şu şekilde oluştu.

Maraton tribün: 750 lira

Kapalı tribün: 1000 lira

Kombine bilet almak isteyen üniversite öğrencileri de dahil tüm öğrenci ve kadın taraftarlar için fiyatlarda %50 indirim sağlanacaktır.

Ayrıca gazi ve şehit aileleri kombine biletleri ücretsiz temin edebilecektir.