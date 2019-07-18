Türkiye 4'te 4 yaptı

İtalya ve Hırvatistan'ın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda mücadele eden milliler, gruptaki 4. maçında Belçika ile karşılaştı.

İtalya'nın Trieste kentindeki Pala Chiarbola'da oynanan maçta rakibini 25-18, 25-10 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup eden Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda 4'te 4 yaptı.

Ay-yıldızlı ekip, daha önce Sırbistan, Romanya ve Hollanda'yı 3-0 yenmişti.

Grubunda puanını 12'ye yükselterek namağlup liderliğini sürdüren milli takım, şampiyonadaki beşinci ve son maçını yarın TSİ 20.30'da ev sahibi İtalya ile yapacak.