Pınar Karşıyaka Metecan'ı duyurdu

Basketbol Süper Ligi'nde yuvaya dönen Antrenör Ufuk Sarıca önderliğinde transfer harekatını sürdüren Pınar Karşıyaka, prensipte anlaşıp kulübünden ayrılmasını beklediği Anadolu Efes'ten James Metecan Birsen'le 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe altyapısında yetişip sarı-lacivertlilerde 2013-14 sezonunda lig ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşayan 24 yaşında, 2.05 boyundaki forvet, 2014-15'te Eskişehir Basket, 2015-2017 yılları arasında İstanbul BŞB, 2017-18'de Sakarya BŞB formalarını giydi.
Geçen sezon başında Anadolu Efes'e transfer olan Metecan, ligde şampiyonluk yaşadığı İstanbul temsilcisinde Euroleague'de final heyecanı yaşadı.
Geçen sezon ligde 5.5 sayı, 3 ribaund ortalamaları tutturan oyuncu, U20 ve U18 Milli Takım'la Avrupa Şampiyonası'nda altın, U6'yla bronz madalya kazandı.
Transferde daha önce şutör guard Brondon Triche, pivot Jordan Morgan, uzun forvet Amath M'Baye ve guard Yunus Emre Sonsırma'yla sözleşme imzalayan Karşıyaka'nın Semih Erden, Onuralp Bitim, Egehan Arna ve Kyle Weems'le temasları sürüyor.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.