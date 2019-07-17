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Murat Ağcabağ'ın yönetiminde yer alan iş adamlarını tanıyalım
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MURAT AĞCABAĞ'IN YÖNETİMİNDE YER ALAN İŞ ADAMLARINI TANIYALIM

Murat Ağcabağ'ın yönetiminde yer alan iş adamlarını tanıyalım

Ankaragücü’nde yaklaşan olağanüstü kongre öncesi başkan adaylığını açıklayan Murat Ağcabağ, yönetim kurulu listesinde kimlerin yer aldığını Klasspor TV ekranlarında açıkladı.

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Ankaragücü’nde yaklaşan olağanüstü kongre öncesi başkan adaylığını açıklayan Murat Ağcabağ, yönetim kurulu listesinde kimlerin yer aldığını Klasspor TV ekranlarında açıkladı.

22-30 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak kongre için çalışmalarının sonuna geldiğini açıklayan iş adamı Murat Ağcabağ,  şu ana kadar başkan adayını açıklayan tek kişinin kendisi olduğunu vurguladı.

Uzun süredir merak edilen, “Yönetim kurulunuzda kimler?” sorusuna da cevap veren Murat Ağcabağ, yönetim kurulu listesinde bulunan 4 iş adamını açıkladı.

Ankaragücü’nde başkan adayı Murat Ağcabağ, yönetim kurulu listesinde Hakan Karabacak, İsmail Fırat, Evren Ayakın ve Barış Darçın’ın yer aldığını belirtti.

Murat Ağcabağ’ın listesinde yer alan 4 iş adamını tanıyalım:

Hakan Karabacak: DETAŞ AŞ’nin yönetim kurulunda ve başkan yardımcılığı görevinde bulunuyor. İnşaat ve Demir Çelik işleri ile uğraşan bir iş adamı. Türkiye’nin en zengin 500 iş adamı listesinde, 127. sırada yer alıyor. 

İsmail Fırat: Türkiye’nin en büyük tahin ve susam işini yapan bir iş adamı. Fırat Life İnşaat ve taahhüt işleri ile kendi sektörü içerisinde Türkiye’nin iyi iyiler arasında gösteriliyor.

Birol Darçın: Döküm işleri ile Ankara’nın en güzide iş adamları arasında yer alıyor. Özgür Döküm adında bir şirketi yönetiyor.

Evren Ayakın: Önemli markaların temsilciliklerini yaparak Türkiye çapında adını duyuran bir iş adamı. Konut, uygulama, taahhüt işleri ile Ankara’da ve tüm ülkede tanınan bir isim. 

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