Düşmez: Avrupa'da en fazla amatör maç oynanan ülkeyiz

Düşmez, 2018-2019 sezonu 14 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası final müsabakalarını izlemek üzere geldiği Kastamonu'da yaptığı açıklamada, güzel bir şampiyonayı geride bıraktıklarını söyledi.

Yaklaşık bin 400 takımın katıldığını turnuvanın Kastamonu'da düzenlenen final müsabakalarında 4 takımın mücadele ettiğini belirten Düşmez, "Manisa Büyükşehir Belediyespor takımı Türkiye şampiyonu olurken, Sakaryaspor Gençlik Spor Kulübü ikinci, Trabzon'dan Hekimoğlu Doğanspor üçüncü, Batman TEİAŞ Gençlik Spor Kulübü de dördüncü sırayı aldı." diye konuştu.

Bunun önemli bir yoğunluk olduğuna işaret eden Düşmez, "Gençlerimiz fair play'e dair güzel şeyler yapıyor. Bu gençlere destek verdiğimizde Türk futbolunda çok daha iyi sonuçlar alırız." ifadesini kullandı.

Türkiye'de her yıl çok sayıda futbol müsabakası yapıldığını vurgulayan Düşmez, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yılda 120 bin futbol müsabakası oynanıyor. Okul spor maçlarını çıkardığımızda 100 bin civarında müsabaka var. Bunun 2 bin 600'ü profesyonel liglerde oynanıyor. Türkiye'de kaba hesapla yılda 100 bin amatör müsabaka oynanıyor. Çok büyük bir rakam. Avrupa'da birinciyiz. Lisanslı sporcu sayısında bu kadar iyi değiliz ama maç sayısında çok iyiyiz. Bunun organizasyonunu Türkiye Futbol Federasyonu yapıyor."

"100 bin maç gönüllülük esasına dayanarak organize ediliyor"

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonunun TFF'nin çok iyi bir partneri olduğunu anlatan Düşmez, "81 ilde tavan birlikleri, hakem dernekleri, futbol il temsilcileri ve amatör kulüpler gönüllülük esasına dayanarak bu organizasyonu yapıyoruz. Bu aile 100 bin maçı gönüllülük esasına dayanarak organize ediyor. Paranın, pulun, mevkinin olmadığı samimi duygularla bu ülkeye çimento olmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Düşmez, amatörde imkanları artırmaya çalıştıklarını dile getirerek, "TFF olarak az görülen ama anlatıldığında ne kadar önemli olduğu anlaşılan çok önemli işler yapıyoruz. TFF'de amatör spora bakış açısı hep olumlu. İhtiyaç çok, imkanlar kısıtlı. Bu imkanları artırmaya çalışıyor. Devlet, federasyon, STK'ler ve sponsorların katkılarıyla bu davayı büyütmeye çalışıyoruz. Herkes büyük sporcu olmaz ama biz ne kadar insana futbol ve spor yaptırırsak, bu ülkenin çimentosunu o kadar güçlü kılarız." ifadelerini kullandı.

Fair play'in tüm ligler için önemli olduğuna dikkati çeken Düşmez, "Fair play sadece alt liglere değil, üst liglere de gerekli. Fair play, centilmenlik ve dürüstlük olmadan hiçbir şeyin olmayacağına inananlardanım. Bu anlamda gelecek için ümitliyim." diye konuştu.