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Etimesgut Belediyespor'dan iki transfer
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ETİMESGUT BELEDİYESPOR'DAN İKİ TRANSFER

Etimesgut Belediyespor'dan iki transfer

Bu sezon Türkiye Futbol Federasyonu 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Etimesgut Belediyespor transfer çalışmalarına hız verdi.

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Kırmızı grupta yer alan Etimesgut Belediyespor daha önce prensip anlaşmasına vardığı orta saha oyuncusu Furkan Işıkdemir ile iki yıllığına anlaştı.

Diğer yandan forvet pozisyonuna da takviye yapan Ankara ekibi forvet Berat Tosun ile üç yıllığına anlaştığını duyurdu.

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