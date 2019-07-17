Etimesgut Belediyespor'dan iki transfer

Kırmızı grupta yer alan Etimesgut Belediyespor daha önce prensip anlaşmasına vardığı orta saha oyuncusu Furkan Işıkdemir ile iki yıllığına anlaştı.

Diğer yandan forvet pozisyonuna da takviye yapan Ankara ekibi forvet Berat Tosun ile üç yıllığına anlaştığını duyurdu.