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Sakaryaspor'da Abdullah Ercan dönemi
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SAKARYASPOR'DA ABDULLAH ERCAN DÖNEMİ

Sakaryaspor'da Abdullah Ercan dönemi

TFF 2. Lig'de 2019-2020 sezonunda Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Ercan oldu.

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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, olağanüstü genel kurul sonucunda yönetim kurulu oluşturulmasının ardından teknik direktör arayışlarının sonlandırıldığı bildirildi. 

Açıklamada, 2019-2020 sezonu için teknik direktör Abdullah Ercan'la anlaşmaya varıldığı kaydedildi.  

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