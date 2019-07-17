﻿
Mustafa Kaplan: ''Keyif veren bir Gençlerbirliği vardı''
﻿
Site İçi Arama
﻿

MUSTAFA KAPLAN: ''KEYİF VEREN BİR GENÇLERBİRLİĞİ VARDI''

Mustafa Kaplan: ''Keyif veren bir Gençlerbirliği vardı''

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Gençlerbirliği ilk hazırlık maçında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

232 Okunma

Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan sahadan üstün bir oyunla ayrıldıklarını söyledi.

Mustafa Kaplan: “Kamptaki ilk hazırlık maçımızı yaptık. Sonuçtan bağımsız olarak oyun bizi mutlu etti. Bu maçı genç oyuncularımızı göreceğimiz, çalışmalarımızı test edeceğimiz bir maç olarak görüyorduk. Özellikle ilk yarıda üstün taraf bizdik. Bireysel hatadan yediğimiz gol ve direkten dönen frikik haricinde pozisyon vermedik.'' ifadelerini kullandı.

Genç futbolcuların performansından da memnun olduğunu söyleyen teknik adam:  ''Sahada ilk kez Gençlerbirliği forması giyen genç isimlerle , tecrübeli isimlerin bir araya geldiği , izleyenlerin keyif aldığı bir Gençlerbirliği vardı. Bunun üzerine koyarak devam edeceğiz. Bugün kaybedebilirdik ama bu duygularım değişmezdi. Oyuncularımı hem kamp performansları hem maç performansları için kutluyorum.''
16 Temmuz 2019 - Ankara'nın spor gündemi
Sefa Yılmaz: ''Daha olumlu futbol oynayacağım''
Gençlerbirliği ilk hazırlık maçına çıkıyor
Mustafa Kaplan: Bizim yerimiz her zaman Süper Lig'dir
15 Temmuz 2019 - Ankara'nın Spor Gündemi
Gençlerbirliği çift antreman yaptı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿