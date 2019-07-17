Mustafa Kaplan: ''Keyif veren bir Gençlerbirliği vardı''

Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan sahadan üstün bir oyunla ayrıldıklarını söyledi.

Mustafa Kaplan: “Kamptaki ilk hazırlık maçımızı yaptık. Sonuçtan bağımsız olarak oyun bizi mutlu etti. Bu maçı genç oyuncularımızı göreceğimiz, çalışmalarımızı test edeceğimiz bir maç olarak görüyorduk. Özellikle ilk yarıda üstün taraf bizdik. Bireysel hatadan yediğimiz gol ve direkten dönen frikik haricinde pozisyon vermedik.'' ifadelerini kullandı.

Genç futbolcuların performansından da memnun olduğunu söyleyen teknik adam: ''Sahada ilk kez Gençlerbirliği forması giyen genç isimlerle , tecrübeli isimlerin bir araya geldiği , izleyenlerin keyif aldığı bir Gençlerbirliği vardı. Bunun üzerine koyarak devam edeceğiz. Bugün kaybedebilirdik ama bu duygularım değişmezdi. Oyuncularımı hem kamp performansları hem maç performansları için kutluyorum.''