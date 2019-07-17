Ankaragücü'nde beş yerli oyuncu takımda kaldı

Sarı siyahlı ekip iç transferde Korcan Çelikay ve İlhan Parlak ile 2 yıllık, Sedat Ağçay, Mehmet Sak ve Aydın Karabulut ile 1'er yıllık sözleşme imzaladı.

Toplu imza törenine Ankaragücü Kulüp Genel Müdürü Seyit Ali Doğan ve Sportif Direktör Adnan Erkan yer aldı.

Ankaragücü'nde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten kaptan Sedat Ağçay, burası benim ailem. Yine sonuna kadar mücadele edeceğiz derken Korcan Çelikay ise "Süper Lig'de daha üst seviyelerde olmak istiyoruz" dedi.