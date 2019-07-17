﻿
Ankaragücü'nde beş yerli oyuncu takımda kaldı
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARAGÜCÜ'NDE BEŞ YERLİ OYUNCU TAKIMDA KALDI

Ankaragücü'nde beş yerli oyuncu takımda kaldı

Aldığı transfer yasağı nedeniyle öncellikli olarak iç transferlerini bitirmek isteyen Ankaragücü'nde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

259 Okunma

Sarı siyahlı ekip iç transferde Korcan Çelikay ve İlhan Parlak ile 2 yıllık, Sedat Ağçay, Mehmet Sak ve Aydın Karabulut ile 1'er yıllık sözleşme imzaladı.

Toplu imza törenine Ankaragücü Kulüp Genel Müdürü Seyit Ali Doğan ve Sportif Direktör Adnan Erkan yer aldı.

Ankaragücü'nde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten kaptan Sedat Ağçay, burası benim ailem. Yine sonuna kadar mücadele edeceğiz derken Korcan Çelikay ise "Süper Lig'de daha üst seviyelerde olmak istiyoruz" dedi.
Murat Ağcabağ, merak edilenleri Klasspor TV'de cevapladı
3
Ankaragücü, Pazdan ile sözleşme uzattı
16 Temmuz 2019 - Ankara'nın spor gündemi
Ankaragücü'nde Hector Canteros takıma katıldı
4
Ankaragücü Zaur Sadaev ile bir yıllığına anlaştı
Klasspor TV'nin ilk konuğu: Murat Ağcabağ
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿