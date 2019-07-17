Şampiyonlar Ligi'nde 6 maç oynandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında grup aşamasına kalmaya çalışan ekiplerden Nomme Kalju, Saburtalo, HJK Helsinki, Valletta, The New Saints ve Kızılyıldız, 2. ön eleme turuna yükseldi.
1. ön eleme turu, yarın oynanacak 10 karşılaşmayla tamamlanacak.
Sonuçlar ve ilk maçların skorları şöyle:
Şkendiya (Kuzey Makedonya) - Nomme Kalju (Estonya): 1-2 (1-0)
Saburtalo (Gürcistan) - Sheriff (Moldova): 1-3 (3-0)
HB Torshavn (Faroe Adaları) - HJK Helsinki (Finlandiya): 2-2 (0-3)
Valletta (Malta) - Dudelange (Lüksemburg): 1-1 (2-2)
Feronikeli (Kosova) - The New Saints (Galler): 0-1 (2-2)
Kızılyıldız (Sırbistan) - Süduva (Litvanya): 2-1 (0-0)
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.