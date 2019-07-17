Murat Ağcabağ, merak edilenleri Klasspor TV'de cevapladı

Ankaragücü’nde yaklaşan olağanüstü kongre öncesi başkan adaylığını açıklayan Murat Ağcabağ, Klasspor TV’de yayınlanan “Gündem Ankaragücü” programının konuğu oldu ve gündem içerisinde merak edilenleri cevapladı.

Başkent ekibinde yapılacak ilk kongrede başkan adayı olduğunu aylar öncesinden açıklayan Murat Ağcabağ, camianın merak ettiği bütün sorulara cevap verdi ve projelerinin yanında yönetiminden yer alacak iş adamlarını da açıkladı.

“Benim forma koleksiyonum var”

Ofisinde bulunan Beşiktaş forması hakkındaki eleştirelere cevap veren Murat Ağcabağ, “Beşiktaş forması Nihat Kahveci’nin formasıdır. Benim bir forma koleksiyonum var. Bana, Okan Buruk, Tayfun Havutçu ve Emre Bezöloğlu’ndan da hediye gelir. Hediye bir sünnettir. Ben Beşiktaşlı değilim. Benim zamanında attığım bir tweet vardı, zaten ona bakarlarsa benim Beşiktaşlı olmadığını görür izleyenler” dedi.

“Bizim yaptığımız işi, dünyada sadece iki firma yapıyor”

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile görüşüp görüşmediği konusundaki soruya da cevap veren Ağcabağ, “Melih Gökçek ile bir bağım tabii ki olabilir. İşin dışında hiçbir bağım yok. Dünyada bizim yaptığımız işi sadece iki firma yaptığı için belediye başkanlarının bizimle görüşmesi gerek.” diye konuştu.

“Yönetici iken tek bir fiş bile görmedim”

Ankaragücü’nde yapılan en son kongre öncesi Mehmet Yiğiner ile tanıştığını kaydeden Ağcabağ, “Mehmet Başkana beni önerdiler. Bir gece saat 11’de Mehmet Yiğiner ile tanıştım ve öyle yönetim kurulu üyesi oldum” dedi.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner yönetiminden ayrılma sebeplerini açıklayan Ağcabağ, “Ben, kendi döneminde idari işlerden sorumluydum ancak tek fiş bile görmedim. Bütün yöneticilerimize sorabilirsiniz, kimse hiçbir transferde yoktur, iş bir görüşmede yoktur. Başkan kulübe bir şey alınacaksa hepsini kendisi alır” şeklinde konuştu.

“En çok para veren 3 yöneticiden biriydim”

Ankaragücü’nde o dönem olan yöneticiler arasında maddi olarak en çok destek veren üç yöneticiden biri olduğunu kaydeden Ağcabağ, “Kesinlikle bir darbe söz konusu değil. Dost, darbe yapmaz öncellikle. Şirketi yönetirken ben kesinlikle aşağılara suç bulmam. Sonuçta son karar sizin elinizde, attığınız imzadan siz sorumlusunuz. Transfer sorumlumuz Erkan Bey kaç transfere bakmış. Kendisi sizin programında, ‘’Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez’’ dedi. Bu bir suçtur. Plan program olmadan yapılan işler bir suçtur, bunu aslında adli yerlere söylemek lazım” dedi.

“Futbolcuların ayrılması, kulübü zarara uğrattı!”

Oyuncularla tek taraflı fesih yapılarak kulübün zarara uğratıldığını belirten Ağcabağ, “İsmail Kartal’ın elinde, doğru ortam olsaydı bu sezon biz ilk yarıda en az 30 puan alırdık. Yönetim yanlışlığı ile birlikte futbolcular ile yollar ayrıldı. Futbolcular ayrıldı, bunlar gerçekten doğal. Ya onlar bizden, ya biz onlardan memnun değilizdir. Ancak ben size Bifouma örneği vereyim. 1,3 milyon avro ile aldık ancak ikinci yarıya 600 bin avroya verdik. Bu aradaki 700 bin avro Ankaragücü’nden çıkmış demektir.” şeklinde konuştu.

“Mehmet Yiğiner, Ahmet Ketenci ile yapacağımız toplantıya gelmedi!”

İş adamı Ahmet Ketenci ile Mehmet Yiğiner’in arasındaki sorunu çözmeye çalıştığını ancak Yiğiner’in yapacağımız toplantıya gelmediğini belirten Ağcabağ, “Ben, Fenerbahçe maçı öncesi Ahmet Bey’i aradım, ‘Mutlaka gelin ve bu konuyu kapatalım’ dedim. Sonrasında Sayın Yiğiner arandı. Kendisi, ‘Saat 2’de oradayım’ dedi ancak Mehmet Bey saat 2-3-4-5 oldu ancak gelmedi. Burada bizi bir araya getirmek isteyen kişiler hocamız. Biz onları bir araya getirmek istiyorduk, Ahmet Bey, Tuna Bey ve İsmail Kartal buna şahittir. 15 gün sonra cevap verdi. Ben, ‘Yanlışlıkla Hilton Hotel’e geldim’ dedi. Whatsapp’tan yöneticilerimizin olduğu bir grup vardı. Konum atılmıştı, kesinlikle yanlış gelemez. Kendisi yanılsa sürücüsü de yanılmaz. Yanılsa bile arayıp, ‘ben yanlış geldim, doğru yere gelip akşam yemeği yiyelim’ diyebilirdi.” diye konuştu.

“Ahmet Ketenci ile görüşüyorum, bunu hiçbir zaman saklamadım”

Ahmet Ketenci ile Başakşehir maçında da görüştüklerini aktaran Ağcabağ, “Ben, Başakşehir maçında Ahmet Bey ile maçı izledim. Kendisi de oradaydı. Ben, Ahmet Bey ile halen görüşüyorum. Onu hiçbir zaman saklamadım. Mehmet Başkan bizim fotoğraflarımızı çektirmiş, bu hoş bir şey değil. Sonuçta biz stadyumda locada oturuyorduk. Biz rahatsız olduk fotoğraflarımızın çekilmesinden ve yanımızdaki arkadaşımız sosyal medyadan bizim fotoğraflarımızı paylaştı” dedi.

“Cumhurbaşkanımız, Melih Gökçek’in Ankaragücü’nü almasına izin vermedi”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankaragücü’nün Melih Gökçek’in eline geçmesini engellediğini belirten Murat Ağcabağ, “Ben, Mehmet Bey’i Sayın Cumhurbaşkanımızın olduğu toplantıya götürdüm. Melih Başkanın, kulübü almak istediğini öğrendik ancak bunun için izin alamadığını da öğrendik. Cumhurbaşkanımızın, Ankaragücü’nün Mehmet’te kalacağına dair bir ifadesi vardı. İnsanların dediği gibi kulübün ele geçirme projesi doğru değil. 2017 yılının Temmuz tarihinde, kulüp kendinden alınmıştı, bu nettir. Melih Gökçek, kulübü Mehmet Yiğiner’in elinden almıştı ama o gün Sayın Cumhurbaşkanımız buna izin vermedi. Kendisinin buna itirazı varsa buyursun söylesin.” dedi.

“206 milyon TL gelir sağlandı ama futbolculara ödeme yapılmadı”

Ankaragücü’nün geçen sezon 206 Milyon TL gelir elde ettiğini ancak bu paraların futbolculara ödenmediğini söyleyen Ağcabağ, “2018-2019 sezonunda toplam 206 milyon para geldi. Bunun 80 milyonu federasyondan geldi. 86 milyonu bir bankadan kredi çekildi. Bu paranın 34 milyonu 11 Mart 2019 günü çekildi. O paralar ödenseydi bugün Boyd veya Pinto, bu kulüpteydi. Sanki benim kulübü ayarttığım konuşuluyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ben niye parasını alamayan oyuncuyu ayartayım? Ben oyuncuları kendim ofise davet ettim. Onların en büyük problemi verilen sözlerin tutulmamasıydı. Onlar, ‘Bizim derdimiz para değildi, bizim derdimiz güven. Başkanı arıyoruz, cevap vermiyor’ diyordu. Futbolcular çocuk gibidir onlar ile diyalog kurmanız lazım. Onlara abilik, babalık yapmanız lazım. Ben tekrar o ilişkiyi düzeltmek için onları çağırdım. Para sorunuz varsa da ben çözeceğim dedim. Hiçbir futbolcunun, başkan hariç başkan olmayan birinden söz aldığını duymadım, inandırıcı da değil zaten“ diye konuştu.

“Bizim ismimiz, MKE Ankaragücü'dür”

Ankaragücü’nün MKE ile bir bütün olduğunu ve takımın başına gelir getirecek diye sponsor alınmasının bu ruha aykırı olduğunun altını çizen Ağcabağ, “Ankaragücü’nde 3-5 bin ile bir şeyler olacaksa yarın hemen bulalım. MKE’den bugüne kadar hiçbir yönetici ile konuşmadım. Belediyeden ve siyasilerden para gelmiyor diyor, doğru. Bu kapıları kendisi kapattı. Ankaragücü’nün temeli Makine Kimya’da atıldı. Siz Makine Kimya’yı bir kenara atamazsınız. Bu kulübün İmalat-ı Harbiye ruhu buradan geliyor. Sponsorlardan ilk teklif, ‘Ankaragücü’nün önüne bir isim alalım’ oldu. ‘Kesinlikle olmaz’ dedim bizim ismimiz MKE Ankaragücü. Bu olmazsa olmaz. Kesinlikle bu bizim ana noktamız” dedi.

“B. Dortmund’un inşaat işi ile uğraştığını düşünebiliyor musunuz?”

Ankaragücü’nde son senelerde altyapıdan oyuncuların Arif Peçenek’in reformu sonrası ortaya çıktığını söyleyen Ağcabağ, “Arif Peçenek, altyapının en önemli insanlarından biriydi. Sürdürebilir ekonomi ve sürdürebilir başarı altyapıdan gelir. Futbolun malzemesi insandır. Bir futbol kulübünün; hafriyat ile ne işi var, inşaat ile ne işi var. Düşünebiliyor muşunu? B. Dortmund’un inşaat işi ile uğraştığını. Bizim malzememiz insan. Türk futbolcusu çok yetenekli.Şu an Türk futbolcusu yeteneksiz deniliyor ama değil. Bakın Mesut Özil. Almanya’da büyük bir gurbetçi oyuncu grubumuz var” dedi.

“Ankara’da futbolcu fabrikası çıkarabiliriz”

Avrupa kulüplerinin Ankara’da futbol okullar açtığını hatırlatan Ağcabağ, Ankaragücü olarak Ankara’yı futbolcu fabrikası olarak değerlendirmemiz gerektiğini söyledi. Ağcabağ, “Türkiye’de 24 milyar dolar yabancı futbolculara para verilmiş bunun 1 milyar doları altyapıya verirsen biz 50 milyon dolar kazanırdık” diyen Ağcabağ, “Ajax, Lyon ve PSG, Ostim’de Serhat Mahallesi’nde bir yer kiraladı ve burada oyuncu geliştiriyor. Gidebilirsiniz, şu an PSG’in Ankara’da futbol okulları var. 3000 kilometre öteden Fransa’dan futbol okulu var. Ankaragücü olarak Ankara’da futbolcu fabrikası kurmamız lazım. Biz, Lyon ile de anlaşmalar yapıp karşılıklı olarak oyuncu transfer edeceğiz. Sadece Ankara’da değil Van’a da ulaşacağız. Ben Türkiye’de gerekli anlamda futbol yönetildiğini düşünmüyorum. Sürekli yabancı futbolcu alarak bir yere varılamaz” dedi.

“Kaleci Altay Bayındır’ın değeri, 4-5 milyon avroydu”

Kaleci Altay Bayındır’ın Fenerbahçe’ye düşük bir bonservis bedeli ile satıldığını söyleyen Ağcabağ, “Altyapıdan gelen kişi kulübe saygı ve sevgi göstererek kulübe para kazandıracak. Bugün Boyd buraya geldi ve Ankaragücü’nden Beşiktaş’a gitti. Şimdi bir sözleşme yapıyorsunuz evlere şenlik. Ben, şuna karşı değilim. Futbolcu gelir veya gider. Altay’ın gerçek rakamı bana göre 4-5 milyon avro olmalıydı. Ankaragücü’müzün kaptanı ve Türkiye’nin en iyi kalecilerinden birisidir. 20 yaşındaki oyuncuyu 1.5 milyon avroya satmak doğru değil” diye konuştu.

“Yiğiner’in taraftarla ilişkisi yıllar önce kopmuştu”

“Ankaragücü tarihinde ilk kez bir şey yaşanıyor. Teknik direktör yok, futbolcu yok, basına kapalı. Taraftara kapalı. Sosyal medyadan bilgi alamıyorsunuz, fotoğraflar yasaklı. Tekrar söylüyorum bu kulüp taraftarındır” diyen Ağcabağ, ifadelerini şu şekilde sürdürdü:

“Yıllar önce 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan maçta, Sayın başkanın adamları sol kapalıya girerek taraftara saldırdı. Başkanın taraftarlar ile ilişkisi yıllar önce kopmuştu. Bunu kendisi de kabul ediyor. Ankaragücü’nün taraftar gücü, müthiş bir güçtür. Ben yarın oluşacak ortamı düşünemiyorum bile. Bu çok büyük bir güç. Bunu kullanmak lazım”

“Yönetim, teknik direktör, oyuncu, tesisleşme ve lobimiz yok!”

Başkan Mehmet Yiğiner’in Süper Lig’deki Ankaragücü’nü yönetmediği başaramadığını dile getiren Ağcabağ, “Biz, geçen sene göle maya çaldık ve yoğurt oldu ancak bu her zaman olacak diye bir şey yok. Başkan aldı, 2. ligden geldi çıkardı. Bunun için teşekkür ediyorum. Ancak Süper Lig’de olmuyor, bunun kabul etmemiz lazım. Yönetim yok, teknik direktör yok, oyuncu yok, tesisleşme ve lobimiz yok. Lobi olmadan olmuyor burada. Böyle gitmek olmaz, bu şekilde gidilmemeli. Mehmet Başkan, Ocak ayında bırakacaktı. Biz takımımızı böyle görmek istemiyoruz. Biz şampiyonluğa oynayan bir takım olmamız lazım, arkamızda ciddi bir güç var. Bizim camiamız bunu hak ediyor. Biz kesinlikle küme düşmemeyi başarı olarak kabul edemeyiz” dedi.

“Mehmet Yiğiner, kulübünün toplam borcunu bilmiyor!”

Ankaragücü’nün toplam borcunun Mehmet Yiğiner’in bilmemesini doğru bulmadığını söyleyen Ağcabağ, “Geçen yıl, kulübün borcunun 35 milyon TL olduğuna dair açıklama yapıldı. Sonrasında kulübün basın sorumlusu, ‘250 milyon’ dedi sonrasında 300 milyon dedikoduları çıktı. Bir kulübün borcu neyse odur. Mehmet Başkan’a sorduğumuz zaman aşağı yukarı diyor. Böyle bir borç sorgulama olayı olmaz. Şu an kulübün yöneticilerinden hiçbiri borcu veya alacağı bilmiyordur, bak iddia ediyorum size hiçbiri bilmiyordur bunu” diye konuştu.

Murat Ağcabağ’dan teklif: “Ankaragücü’nün yeni başkanını, taraftarlar seçsin”

Ankaragücü’nde başkanı taraftarların seçmesi gerektiğini belirten Murat Ağcabağ, ‘Eryaman Stadyumu’na bir sandık koyalım ve referandum uygulamasıyla başkanlarını kendileri seçsinler’ teklinde bulundu. Başkan Mehmet Yiğiner’in Ankaragücü’nü işgal ettiğini belirten Murat Ağcabağ, “905 tane delege olduğu söyleniyor, bize bunlar verilmedi. Bugün noterden yazı çektik. Biz, en büyük hakkımızı istiyoruz. Siz şu an işgalci oldunuz. 2018-19 sezonu sonunda Passolig kartı olan Ankaragücü taraftarları, Eryaman Stadyumu’na gelsin ve sandıkları koysunlar. Onlar seçsinler, Ankaragücü başkanını. 2018-19 sezonunda Ankaragücü Passolig'i alan taraftarlarımızı Eryaman Stadyumu'na davet edelim. 35 bin kişi gelsin, herkes sandıkta oy atsın. Oradan mağlup çıkan taraf kongreye gitmesin, evine gitsin. Ben varım.'' Biz, bir ilk yapmak istiyoruz. Taraftarımız seçsin, bu kulübün sahibini. Buradan taraftarımıza sesleniyorum. Buyurun, stadyumda yapalım. Ben, buna hazırım. Bundan sonra da Ankaragücü başkanını tribünler seçecek. Herkesin ödeyebileceği bir maddiyat olacak. Delege listesini vermiyorlar. Ben şimdi oradaki delegelere ulaşmazsam, kendimi anlatamazsam ne yapacağım?” dedi.

“Beni, herkes eleştirebilir”

Mehmet Yiğiner, kendisini eleştiren herkesi engellediğini söyleyen Ağcabağ, “Ankaragücü’nün 80 bin takipçisi var. 100 yıllık bir çınar. Passolig sayımızın 34 bin olduğu söyleniyor. Bugün, sosyal medyasında bile taraftar yorum yapamıyor. Sayın başkanın bütün hesapları kapalı. Bizim hesaplarımızın hepsi açık. Gelsin, beni eleştirsinler. Ancak başkan bütün eleştiren kişileri engelliyor” ifadesini kullandı.

“Eryaman Stadyumu’nu ücretsiz şekilde tahsis edemezsiniz!”

Eryaman Stadyumu’nun ücretsiz olarak tahsis edilmesinin mümkün olmadığını belirten Ağcabağ, “Eryaman Stadyumu’nu alamadığımız söyleniyor. Biz, o stadyumu ücretsiz istiyoruz. Ücretsiz istediğiniz bir yeri alamazsınız. Bunun makul bir ücreti olması lazım, sonuçta orası belediyemiz tarafından kiralanıyor. ” diye konuştu.

“Şu ana kadar Ankaragücü’nde tek başkan adayı benim”

Şu an için Ankaragücü’nde başkan adaylığını açıklayan tek kişi olduğunu söyleyen Ağcabağ, “Mehmet Yiğiner henüz başkan adayı olup olmadığını bilmiyoruz. Şu an tek başkan adayı olarak gözüküyorum. 35 milyon lirayı biz kulübe hibe edeceğiz. Bu benim ilk seçimim değil. Ben bir seçimi, 14 gün ile kazandım. Mehmet Yiğiner bana delegeleri verdiği takdirde ben oradan çıkacağım. Ancak vermeyecek bize delege listesini. Son gün verecek biz hazırlık yapamayacağız, Sonra delege listesini verdim olacak ama bunları kimse yemeyecek. Bizim kaybedecek bir günümüz yok. Herkes ilk kampını bitirdi ikinci kampına girdi. Biz daha kulüpten çıkamadık, futbolcularımız var mı yok mu bilmiyoruz. Delegelerimizin kim olup olmadığını bilmiyoruz. Bunun bilmemiz lazım. İnsanlar bize soruyor ben delege miyim diye soruyor, böyle bir yönetim sistemi olur mu?” diye konuştu.

“Şeffaf bir yönetim anlayışı olacak”

Başkan olduktan sonra şeffaf bir yönetim anlayışı içerisinde olacaklarını aktaran Ağcabağ, “Tüzüğü kesinlikle değiştireceğim. Salona gideceksiniz, kâğıdı kalemi alacaksınız. Mali tabloları şeffaf olarak yayınlamamız lazım. Şu an bizim önceliğimiz, teknik ekiplerimiz ve oyuncularımızın kampa gitmesi lazım. Attın, geri aldın böyle bir yönetim şekli yok. Benim öncellikle disiplin kurulunda çağrılmam lazım. İnsanlar ile sorun yaşayacaksınız neden sonrasında barışmak istiyorsunuz?” dedi.

Altındağ’da ‘Ankaragücü Sokağı’ projesi

Projelerinin bir bölümünü açıklayan Ağcabağ, “Ben altyapıyı hızlandırmak istiyorum. Altyapı bizim için çok önemli. Ankaragücü Sokağı yapmak istiyoruz. Belediye Başkanımız Asım Bey ile görüşüp bu sokağı yapacağız. Ben bu kulübün başkanını taraftarın seçmesini istiyorum. E-Spor büyük bir organizasyon bize çok katma değer katacağını düşünüyorum. Anka Park ile anlaşıp bu işi organize edeceğiz” diye konuştu.

“Benim, ne vergi ne de Ziraat Bankası’na borcum yok”

İş hayatı ile ilgili yapılan eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını bildiren Murat Ağcabağ, “Bir insanın batması için vergi borcunun olması lazım ama benim yok, Ziraat Bankası’na borcumuz yok, çalışanlarımız da herkesin parası günü gününe ödeniyor. Yani birilerinin söylediği gibi ‘Batı!’ ifadesi doğru değil. Bunları ben size bırakıyorum, istediğiniz gibi açıklayabilirsiniz” dedi.

“Başkan adaylığının tarihi mi var?”

“Daha önce neden aday olmadı?” sorusuna da cevap veren Murat Ağcabağ, “Bana çok eleştiri yaptınız, ‘Yedi yıldır neredesiniz’ diye. Şimdi, ben soruyorum, ‘Mehmet Bey yedi yıl önce neredeydi?’ Ben işlerim ile meşguldüm, şimdi işlerimi yoluna koydum ve başkan adayı oldum. Bu işin bir tarihi mi var? Ben, bugün mal varlığımı açıklayayım. Ancak Mehmet Yiğiner de açıklasın, ancak 7 yıl öncesini ve şimdiki mal varlığı ile beraber, görelim.Mehmet Yiğiner bugüne kadar kulübe kaç para vermiş, bunu açıklasın. Ne kadar hibe etmiş? Ben daha başkan olmadan bir milyon avro verdim” dedi.

“Daha fazla yardım edecektim ancak yapmadım”

Ankaragücü’nde yönetimdeyken daha çok maddi kaynak sağlayacağını ancak Mehmet Yiğiner’e güvenemediğini söyleyen Ağcabağ, “Yönetime katkı sağlayacaktım ancak yapmadım. Çünkü, paranın nereye gittiğini bilmiyordum. Bir sürü taksi, dolmuş esnafından para toplanmıştı ancak bu paraların nereye gittiğini bilmiyoruz” diye konuştu.

“Osmanlıspor’a hiçbir zaman sponsor olmadım”

Osmanlıspor’a VALTER firması olarak sponsor olup olmadığı konusundaki soruya cevap veren Ağcabağ, “Ben, Osmanlıspor’a hiçbir zaman sponsor olmadım. Bir gün, Galatasaray - Osmanlıspor maçında gol atıldı ve şansa arkada bizim reklamımız çıktı. Toplam 10 saniyelik bir reklamdı ve değeri 10 bin TL bile değildi” diye yanıtladı.

“Ankaragücü’nün hedefi Avrupa olmalı”

Ankaragücü’nün Avrupa’da mücadele etmesi gerektiğini belirten Ağcabağ, “İnsanlar şampiyonluk görmek istiyor, Avrupa’ya gitmek istiyor. Başakşehir bir hedef koydu ve bugün buralara geldi. Biz de Avrupa’ya gidebiliriz. Bunlar imkânsız değil. Altyapıyı çözdüğümüz anda kimseye ihtiyacımız yok. Biz beş sene sonrasında Avrupa’da mücadele edecek konuma geleceğiz. Çark dönsün diyoruz da çark dönmüyor. Şu an ise çark yok çünkü ortada; bir yönetici bir başkan var sadece” dedi.

“Son derece sığ bir olay”

Mehmet Yiğiner’in eleştiri getirdiği ‘Trafo’ olayına da açıklık getiren Ağcabağ, “240 günlük bir planlama yaptılar. Ben, 2.2’den verdiğim ürünleri bir ara 8.2’den aldım. Nasıl bir kar olayı olsun ki, ben bunu yapayım? Ben bu yüzden belediyeyi de mahkemeye verdim. Çünkü nasıl döndürelim. Bana 240 gün diye verdiniz, 2080 gün oldu. İvedik metrosunda olan trafo, en sonunda kaldırıldı. Mehmet Yiğiner, gelmiş bana, ‘Trafoyu kaldıramayan adam nasıl transfer yasağını kaldıracak’ diyor. Bu son derece sığ bir olay. Belediye kaldıracak o trafoyu benim sorumluğumda değil ki olay. Benim batmış olduğum söylendi. Hani batmıştım ben? Bir tane borcumuz yok” dedi.

“Böyle iftiralar ile olmaz…”

Aylar önce Bursa TV’de yapılan yayında kendisini tuzağa çektiklerini söyleyen Ağcabağ, “Bursa TV’de öyle iftiralar attılar ki, inanamazsınız. Ben bağlanmamak için kendimi çok zorladım ancak öyle iftiralar attılar ki, bağlanmak zorunda kaldım. Orada beni tuzağa çektiler. Bende 600 kişi çalışıyor, 600 insan buradan ekmek yiyor. Ama böyle iftiralar ile olmaz. Ankaragücü’ne şunu yapamaz de, futbol bilmiyor de kabul ancak bu iftiralar olmaz” ifadelerini kullandı.

“Bizim konumuz, Murat Ağcabağ veya Valter değil, Ankaragücü”

Belediye ile yaptıkları işler yolunda gitmediğinde işi bırakabileceklerini söyleyen Ağcabağ, bazı konuların bilerek yanlış aktarıldığını ve camiayı bilerek farklı yönlerdiklerini söyledi. Ağcabağ, “Şu an bankalar, kredi çalışmalarını kapattığı için bekliyoruz. Onun dışında herhangi bir şey yok. Bizim onlarca işimiz var, zarar veya kar edebiliriz. Bizim konumuz Murat Ağcabağ veya Valter değil, Ankaragücü. Bir iş son bulabilir, X bir belediye ile işimiz yolunda gitmezse biz bunu bırakırız” dedi.

“Kurumsallaşmayı kuruyemiş olarak gören biri ile ne konuşabilirsiniz ki?”

Mehmet Yiğiner’in kurumsal anlayışının yanlış olduğunu belirten Ağcabağ, “Ben aidatımın ne zaman ne şekilde ödeneceğini bilmiyordum, gittim üç yıllık birden yatırdım. Bu kulübün en önemli sorunlarından birisi kurumsallaşma diğeri ise şeffaflık. Bunları aştıktan sonra her şeyi yapacağız. Kurumsallaşmayı kuruyemiş olarak gören biri ile ne konuşabilirsiniz ki? Kuruyemiş ile kurumsallaşmanın alakası nedir? Bu mantıkla hangi sponsor ile ne konuşabilirsiniz?” diye konuştu.

“Ben değil, biz prensibi”

Ben değil, biz prensibi hareket edeceklerini söyleyen Ağcabağ, “Ben hiçbir zaman 'ben' demeyeceğim. Biz diyeceğiz. Ben değil, biz şampiyon olacağız. Yönetim, futbolcu, taraftar hep birlikte şampiyon olacağız. Bizim en büyük gücümüz taraftardır. Biz, yönetimimizi onlara da zarar gelmemesi için açıklamadım. Ama uygun tarih bugün olduğunu düşündüm” dedi.

“Başarıda, herkesin katkısı olacak”

Ankaragücü’nü layık olduğu yere getirmek istediklerini dile getiren Ağcabağ, “Başkan olduğumuz zaman, eski başkanlarımıza ait yanımızda koltukları olsun istiyorum. Gelsinler, maçları birlikte izleyelim. Bunu, benim tek başıma başaracağım bir şey olarak bakmamak lazım. Herkesin buraya katkısı var. Önceki dönemlerde de bizim bir fikir alışverişimiz olacak. Onlar ile birlikte bu davayı yöneteceğiz. Benim kimse ile sorunum yok. Benim bir problemim var Ankaragücü’nü layık olduğu yere çıkartmak” diye konuştu.

İşte Murat Ağcabağ’ın listesinde yer alacak olan o iş adamları:

Başkan seçilmesi halinde yönetiminde yer alacak iş adamlarını açıklayan Murat Ağcabağ’ın listesinde yer olduğunu açıkladığı iş adamları şu şekilde:

“Hakan Karabacak - Detaş A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Türkiye’de 500 iş adamı içerisinde ilk 127. sırada)

İsmail Fırat - Fırat Life İnşaat ve Taahhüt İşleri

Birol Darçın - Özgür Döküm LTD ŞTİ

Evren Akalan - Konut - Uygulama – Taahhüt”

2 BÖLÜM HALİNDE YAYINLANAN "GÜNDEM ANKARAGÜCÜ" PROGRAMINI İZLEMEK İÇİN:

1. BÖLÜM

2. BÖLÜM