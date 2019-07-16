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TÜRKSOY Kupası Koşusu Ankara'da koşuldu
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TÜRKSOY KUPASI KOŞUSU ANKARA'DA KOŞULDU

TÜRKSOY Kupası Koşusu Ankara'da koşuldu

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının geleneksel "Türksoy Kupası Koşusu" Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda düzenlendi.

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Bu yıl üçüncüsü yapılan koşuyu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, teşkilata üye ülke temsilcileri, basın mensupları ve davetliler izledi.

Koşu öncesinde hipodromun protokol fuayesinde TÜRKSOY Gençlik Korosu mini konser verdi.

Fuayede, teşkilatın faaliyetlerini içeren fotoğrafların yer aldığı sergi de açıldı.

Daha sonra start verilen yarışta, 3 nolu İrem Su, jokeyi Özcan Yıldırım ile birinci geldi.

Törende TÜRKSOY kupasını, at sahibi Müthiş Ölçer adına vekaleten avukat Osman Buldan, Bakan Yardımcısı Kıran'ın elinden aldı.

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