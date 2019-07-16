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Ümraniyespor'a Fransız forvet
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ÜMRANİYESPOR'A FRANSIZ FORVET

Ümraniyespor'a Fransız forvet

Spor Toto 1. Lig ekibi, Fransız forvet Ghislain Gimbert'i transfer etti

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Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Fransız forvet Ghislain Gimbert'i transfer etti.

Ümraniyespor Kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki oyuncunun Fransa İkinci Futbol Ligi takımı AC Ajaccio'dan transfer edildiği ifade edildi.

Gimbert'le 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

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