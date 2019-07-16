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Eray İşcan'dan Kayserispor'a kötü haber
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ERAY İŞCAN'DAN KAYSERİSPOR'A KÖTÜ HABER

Eray İşcan'dan Kayserispor'a kötü haber

İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni transferi kaleci Eray İşçan'ın köprücük kemiği kırıldı. Tecrübeli eldiven 5 ile 6 ay arasında sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

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Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Sporcumuz Artem Kravets’in 15.7.2019 tarihindeki antrenman sırasında girdiği ikili mücadelede meydana gelen sol akromioklavikuler eklem (köprücük kemiği eklemi) düzeyinde ki ayrılma 16.07.2019 tarihinde gerçekleştirilen cerrahi müdahale ile tedavi edilmiştir. Yaklaşık 4-6 haftalık bir süre içerisinde takıma katılması öngörülmektedir.

Sporcumuz Eray İşcan’ın 15.07.2019 tarihindeki antrenmanda girdiği aynı ikili mücadelede sağ tibal plato (kaval kemiği üst ucu) da tespit edilen kırığının 16.07.2019 tarihinde gün içinde gerçekleştirilecek cerrahi tedavi ile onarılması planlanmaktadır. Cerrahi sonrası takıma geri dönüş sürecinin 5-6 ay içerisinde olması öngörülmektedir. Her iki sporcumuza da acil şifalar dileriz."

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