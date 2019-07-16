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Berkay Candan Fenerbahçe Beko'da
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BERKAY CANDAN FENERBAHÇE BEKO'DA

Berkay Candan Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 26 yaşındaki forvet oyuncusu Berkay Candan'ı kadrosuna kattı.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Berkay ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Basketbola Fenerbahçe altyapısında başlayan Berkay, son olarak Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol takımında forma giymişti.

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