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Ankaragücü, Pazdan ile sözleşme uzattı
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ANKARAGÜCÜ, PAZDAN İLE SÖZLEŞME UZATTI

Ankaragücü, Pazdan ile sözleşme uzattı

MKE Ankaragücü Michal Pazdan’ın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

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İmza töreninde MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan ve Kulüp Genel Müdürü Seyit Ali Doğan yer alırken Michal Pazdan, “Başarılı bir yarım sezon geçirdik. Hem kulübüm hem de benim adıma verimli geçti. Şimdi daha iyisini yapmak için hep birlikte mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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3
AG
16 Temmuz 201919:18
Demekki fazla paraya tenezzül etmeyen karakter li oyuncularda varmış helal olsun bu kardeslerimize birazda yönetim ve yönetime aday olanlar birşeyler yapsınlar
2
Serdar06
16 Temmuz 201918:04
Çakma yönetimin yaptığı en iyi iş. Yasağın kalkması gerekiyor. 2-3 kaliteli takviye ile ligde kalırz.
1
Aykırı
16 Temmuz 201917:11
İşte bu süper haber hadi başkanım yasağı da kaldırıp şu takımı ligde tutacak kadroyu kuralım
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