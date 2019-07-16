Ankaragücü, Pazdan ile sözleşme uzattı

İmza töreninde MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan ve Kulüp Genel Müdürü Seyit Ali Doğan yer alırken Michal Pazdan, “Başarılı bir yarım sezon geçirdik. Hem kulübüm hem de benim adıma verimli geçti. Şimdi daha iyisini yapmak için hep birlikte mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.