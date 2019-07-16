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16 Temmuz 2019 - Ankara'nın spor gündemi
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16 TEMMUZ 2019 - ANKARA'NIN SPOR GÜNDEMİ

Klasspor TV ekranlarında yayınlanan Hızlı Tur devam ediyor.

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RS Servis sponsorluğunda hazırlanan Hızlı Tur 15 Temmuz 2019'da Ankara'da yaşanan haberler ve yine dopdolu bir bülten ile karşınızda.

Şeyda Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Hızlı Tur'u Klasspor TV sosyal medya sayfalarından takip edebilirsiniz.

 

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