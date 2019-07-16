EuroVolley Kupası Ankara'da

2019 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası (EuroVolley) Kupası, Türkiye Voleybol Federasyonuna (TVF) teslim edildi.
TVF tarafından yapılan açıklamaya göre, 23 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde Türkiye, Polonya, Macaristan ve Slovakya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2019 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nın politik toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi.
Toplantıya, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkan Vekili Renato Arena ve Asbaşkanı Özkan Mutlugil, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Yönetim Kurulu Üyesi ve turnuva direktörü Nihan Karaçam Salkaya ile diğer organizatör ülke federasyonlarının temsilcileri katıldı.
EuroVolley öncesindeki toplantıda, organizasyona yönelik son hazırlıklarla ilgili durum değerlendirmesi yapıldı.
Toplantı, şampiyonluk kupasının teslim alınmasıyla son buldu.
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