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Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar listede yok
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BÜLENT YILDIRIM VE SERKAN ÇINAR LİSTEDE YOK

Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar listede yok

Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri açıkladı.

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MHK yeni sezon için Üst Klasman hakemlerinde sayıyı 43'e çıkardı. Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım, Üst Klasman kategorisinde yer almadı. 

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