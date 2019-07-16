Hentbol Avrupa kupalarında gruplar belli oldu

Erkekler ve kadınlarda EHF Kupası ve Challenge kupası 1. tur eşleşmeleri Avrupa Hentbol Federasyonu'nun (EHF) merkezi Viyana'da gerçekleştirilen kura çekimi ile belli oldu.
ERKEKLER EHF KUPASI
Erkekler EHF Kupasında 1. turdan itibaren mücadele edecek olan Beşiktaş Aygaz Sırp ekibi RK Metaloplastika Sabac ile, CIP Travel Antalyaspor AŞ ise Rumen ekibi HC Dobrogea Sud Constanta ile eşleşti.
Temsilcilerimiz bu turda ilk maçlarını 31 Ağustos- 1 Eylül, rövanşlarını ise 7-8 Eylül tarihlerinde oynayacak.
ERKEKLER CHALLENGE KUPASI
Erkekler Challenge Kupasındaki temsilcimiz Beykoz Belediyesi GSK ise 3. turdan itibaren mücadele edecek. Temsilcimizin rakibi 15 Ekim 2019 tarihinde çekilecek kura ile belli olacak. Beykoz Belediyesi GSK bu turda ilk maçını 16-17 Kasım, rövanşını ise 23-24 Kasım'da oynayacak.
KADINLAR AVRUPA KUPALARI
Kadınlar EHF Kupasındaki temsilcimiz Muratpaşa Belediyesi SK, 1. turda Yunan takımı A.C. PAOK ile eşleşti. Temsilcimiz bu turda ilk maçını 7-8 Eylül, rövanşını ise 14-15 Eylül tarihlerinde oynayacak.
Kadınlar Challenge Kupasında temsilcimiz Ankara Yenimahalle Belediyesi SK 3. turdan mücadele edeceği kupada Çekya takımı DHC Sokol Poruba ile eşleşti.
Temsilcimiz ilk maçını 9-10 Kasım, rövanşını ise 16-17 Kasım tarihlerinde oynayacak.
Bu kupadaki diğer temsilcimiz Ardeşen GSK ise 4. turdan itibaren mücadele edecek. Temsilcimizin rakibi 19 Kasım'da çekilecek kura ile belli olacak.
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