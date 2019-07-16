Ankaragücü'nde Hector Canteros takıma katıldı

Dün takıma katılan Jamaikalı golcü Dever Orgill'in ardından bugün de Hector Canteros takımdaki yerini aldı.
Canteros, sabah saatlerinde kişisel sosyal medya hesabından Ankaragücü'nün Beştepe tesislerine geldiğini duyurdu.
Arjantinli oyuncu geçtiğimiz sezon Ankaragücü ile çıktığı 12 maçta 1 gol, 4 asistlik performans ile mücadele etmişti.
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