Ankaragücü Zaur Sadaev ile bir yıllığına anlaştı

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Profesor Oklitus

16 Temmuz 201917:48

Transfer yasagi aslinda Transfer yasagi degilde yeni oyuncu lisansi cikartma yasagidir.Bizde yanlislikla Transfer yasagi olarak kabul ediliyor. Baskan ve Yonetim bu isi henuz bilmiyor.Eger bu yil transfer yasagi gelecegini en azindan tahmin edecek olan yonetimin gecen yil Kitsiou, Scko ,Boyd gibi kiraliklarin kiralik anlasmasina bonservis opsiyonu olarak anlasilmis bir rakam koysalar bu oyunculari tekrar imzalayabilirlerdi. Sadayev icin zaten bonservis bedeli yoktu ve lisansli oyuncuydu o yuzden mukavele imzalatilabildi. Bakalim lisans muddetleri dolmadan digerlerinede aynisini yapabileceklermi?