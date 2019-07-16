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Ankaragücü Zaur Sadaev ile bir yıllığına anlaştı
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ANKARAGÜCÜ ZAUR SADAEV İLE BİR YILLIĞINA ANLAŞTI

Ankaragücü Zaur Sadaev ile bir yıllığına anlaştı

Ankaragücü'nde iç transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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Ankaragücü resmi sosyal medya hesaplarından geçtiğimiz sezon formalarını giyen Zaur Sadaev ile tekrar anlaştıklarını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: 

''Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden kulübümüz, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında formamızı giyen Zaur Sadaev ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreninde Kulüp Genel Müdürümüz Seyit Ali Doğan ve Sportif Direktörümüz Adnan Erkan yer aldı.''

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4
Profesor Oklitus
16 Temmuz 201917:48
Transfer yasagi aslinda Transfer yasagi degilde yeni oyuncu lisansi cikartma yasagidir.Bizde yanlislikla Transfer yasagi olarak kabul ediliyor. Baskan ve Yonetim bu isi henuz bilmiyor.Eger bu yil transfer yasagi gelecegini en azindan tahmin edecek olan yonetimin gecen yil Kitsiou, Scko ,Boyd gibi kiraliklarin kiralik anlasmasina bonservis opsiyonu olarak anlasilmis bir rakam koysalar bu oyunculari tekrar imzalayabilirlerdi. Sadayev icin zaten bonservis bedeli yoktu ve lisansli oyuncuydu o yuzden mukavele imzalatilabildi. Bakalim lisans muddetleri dolmadan digerlerinede aynisini yapabileceklermi?
3
irfan
16 Temmuz 201916:31
bence sol bek kitsiu kaçırmayalım. sadayev ıyı niyetlı olabilir ama süper lig topçusu değil. belki kiralanıp gelir elde edilbilir
2
Ankarali
16 Temmuz 201915:35
Kiraliklari alabiliyodunda sakho.boyd.kitsiu.moke bunları niye almadinda bu faydasizi aldin
1
Serdar06
16 Temmuz 201914:06
İmza şov. Çok gol üretir. Takımı ligde tutar. Geçen yılki istatistikleri süperdi (!). Acaba geçen yılki alacaklarını aldı mı?
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