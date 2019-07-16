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Gençlerbirliği ilk hazırlık maçına çıkıyor
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GENÇLERBİRLİĞİ İLK HAZIRLIK MAÇINA ÇIKIYOR

Gençlerbirliği ilk hazırlık maçına çıkıyor

Erzurum’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği günü çift antrenmanla geçirdi. Sabah bölümünde koordinasyon ve şut çalışması yapan başkent ekibi akşam antrenmanında taktik çalıştı

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Akşam antrenmanına ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan futbolcular, yaklaşık bir saat süren antrenmanı dar alanda oynanan taktik çift kale maç ile noktaladı. 

Gençlerbirliği,  Erzurum’daki ilk hazırlık maçını yarın 17.00’de Antalyaspor’a karşı oynayacak.
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