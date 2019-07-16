Galatasaray'da Emre Mor bilmecesi

Galatasaray’da gözler, Emre Mor transferine çevrildi. 22 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlayan sarı kırmızılılar, geçtiğimiz hafta bu transferi açıklamayı planlıyordu.
Emre Mor’u bedelsiz olarak kadrosuna katmayı düşünen Galatasaray, Celta Vigo ile de anlaşmaya varmıştı.
Ancak bu kararından vazgeçen İspanyol kulübü, sarı kırmızılılardan bir miktar bonservis bedeli talep etti.
UEFA ile yapılan anlaşma ve Finansal Fair Play nedeniyle bonservis ödemek istemeyen yönetim, bu teklifi kabul etmedi.
Emre Mor’un sözleşmesine bir sonraki satışından yüzde 50 pay ve ekstra bonuslar koymayı öneren Galatasaray, bu konuda Celta Vigo'dan haber bekliyor.
Sarı Kırmızılı takıma gelmeyi çok isteyen 22 yaşındaki futbolcu ise yaşanan sorunu kendisinin çözeceğini belirtti.
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