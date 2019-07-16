PSG'de Neymar sıkıntısı sürüyor

Dünyanın en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti; ancak ne aradığını buldu, ne de beklentileri karşıladı.
Neymar ile kulübü Paris Saint Germain arasındaki sıkıntı nüksetti. 27 yaşındaki yıldız isim takımda kalma niyetinde olmadığını bir kez daha duyurdu.
İspanyol basınında yer alan habere göre, Copa America'dan dönen yıldız oyuncu, kulübün sportif direktörü Leonardo'ya ayrılma isteğini yineledi.
Leonardo ise Brezilyalı yıldıza, kontratını hatırlattı ve takımda kalması gerektiğini söyledi. Ayrıca, takımın hazırlık kampına bir hafta geç katıldığı için ceza alacağını ifade etti.
Paris ekibi, sponsor gelirleri açısından da Çin'de katılacağı özel turnuvada Neymar'ın yer almasına önem veriyor.
Adı Barcelona ile anılan Brezilyalı yıldızın, turnuvaya katılmayı reddetmesi halinde yeni bir ceza ile karşılaşması da kaçınılmaz görünüyor.
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