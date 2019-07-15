Beşiktaş Tyler Boyd'u açıkladı

Beşiktaş, Vitoria Guimaraes'in kanat oyuncusu Tyler Boyd'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Siyah beyazlı kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada bonservisi Vitoria Guimaraes'te bulunan ABD'li oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.
O artık Beşiktaşlı! #ComeToBeşiktaş pic.twitter.com/RuPJ7jgoQX— Beşiktaş JK (@Besiktas) 15 Temmuz 2019
Geçen sezonun devre arasında Portekiz ekibinden Ankaragücü'ne kiralık olarak katılan Tyler Boyd, Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 6 gol ve 4 asistlik performansıyla öne çıkmayı başarmıştı.
Tyler Boyd, Beşiktaş'ın yaz transfer dönemindeki ilk transferi oldu.
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