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Gökhan Töre Yeni Malatyaspor'da
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GÖKHAN TÖRE YENİ MALATYASPOR'DA

Gökhan Töre Yeni Malatyaspor'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, hücum oyuncusu Gökhan Töre ile prensipte anlaştı.

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Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, yaptığı açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında bazı oyuncularla temas halinde olduklarını belirtti. 

Yapılan yoğun çalışmalar sonucu futbolcu Gökhan Töre ile prensipte anlaştıklarını duyuran Çelikel, "İnşallah oyuncuyu 1 + 1 yıllığına kadromuza katacağız. Yarın resmi sözleşme imzalandıktan sonra futbolcuyu kamp çalışmamıza dahil edeceğiz." diye konuştu. 
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