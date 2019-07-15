Klasspor TV'nin ilk konuğu: Murat Ağcabağ

Klasspor TV, yeni stüdyolarında yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor.
Klasspor TV’nin ilk konuğu ise Ankaragücü’nde yaklaşan olağanüstü kongre öncesi başkan adaylığını açıklayan iş adamı Murat Ağcabağ olacak.
Klasspor Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas’ın sunacağı “Gündem Ankaragücü” programına konuk olacak olan Murat Ağcabağ, tüm merak edilenleri cevaplayacak.
İş adamı Murat Ağcabağ’a Ankaragücü’nde başkan olması halinde yönetiminde kimlerin olacağını, finans kaynaklarının nasıl sağlanacağı, sponsorlarının kimler olduğunu, maddi açıdan kaç para hibe edeceği, teknik ekip ve kadrosunun kimlerden oluşacağının sorulacağı, “Gündem Ankaragücü” programı yarın saat 20.00’de Klasspor TV ekranlarında olacak.
Bu canlı yayını, Klasspor TV’nin Youtube ve Facebook adreslerinden ulaşabileceksiniz.
Canlı yayın linkleri: Youtube - Facebook
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