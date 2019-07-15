﻿
Klasspor TV'nin ilk konuğu: Murat Ağcabağ
﻿
Site İçi Arama
﻿

KLASSPOR TV'NİN İLK KONUĞU: MURAT AĞCABAĞ

Klasspor TV'nin ilk konuğu: Murat Ağcabağ

Klasspor TV’nin ilk konuğu ise Ankaragücü’nde yaklaşan olağanüstü kongre öncesi başkan adaylığını açıklayan iş adamı Murat Ağcabağ olacak.

847 Okunma

Klasspor TV, yeni stüdyolarında yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor.

Klasspor TV’nin ilk konuğu ise Ankaragücü’nde yaklaşan olağanüstü kongre öncesi başkan adaylığını açıklayan iş adamı Murat Ağcabağ olacak.

Klasspor Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas’ın sunacağı “Gündem Ankaragücü” programına konuk olacak olan Murat Ağcabağ, tüm merak edilenleri cevaplayacak.

İş adamı Murat Ağcabağ’a Ankaragücü’nde başkan olması halinde yönetiminde kimlerin olacağını, finans kaynaklarının nasıl sağlanacağı, sponsorlarının kimler olduğunu,  maddi açıdan kaç  para hibe edeceği, teknik ekip ve kadrosunun kimlerden oluşacağının sorulacağı, “Gündem Ankaragücü” programı yarın saat 20.00’de Klasspor TV ekranlarında olacak.

Bu canlı yayını, Klasspor TV’nin Youtube ve Facebook adreslerinden ulaşabileceksiniz.

Canlı yayın linkleri: Youtube - Facebook

 

 
15 Temmuz 2019 - Ankara'nın Spor Gündemi
MKE Ankaragücü'nde Dever Orgill takıma katılıyor
Süper Lig'de fikstür heyecanı
2
İki kulüp başvurdu, ortalık karıştı!
Ankara'nın spor gündemi - 12 Temmuz 2019
4
Ankaragücü Ante Kulusic ile uzattı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿