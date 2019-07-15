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Beşiktaş Tyler Boyd'u 19.03'te açıklayacak
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BEŞİKTAŞ TYLER BOYD'U 19.03'TE AÇIKLAYACAK

Beşiktaş Tyler Boyd'u 19.03'te açıklayacak

Türkiye Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşma sonrası rahatlayan Beşiktaş, ilk imzayı bugün açıklıyor.

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Uzun süredir transferde sessizliğini koruyan Beşiktaş'ta imzalar başlıyor. 

Siyah beyazlılar daha önce anlaşmaya vardığı Tyler Boyd'u bugün saat 19.03'te açıklayacak. 

Geçen sezonun yarısını Ankaragücü'nde geçiren Amerikalı oyuncu, Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 6 gol 4 asistlik performans sergilemişti. 
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