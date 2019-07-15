Beşiktaş Tyler Boyd'u 19.03'te açıklayacak

Uzun süredir transferde sessizliğini koruyan Beşiktaş'ta imzalar başlıyor.
Siyah beyazlılar daha önce anlaşmaya vardığı Tyler Boyd'u bugün saat 19.03'te açıklayacak.
Geçen sezonun yarısını Ankaragücü'nde geçiren Amerikalı oyuncu, Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 6 gol 4 asistlik performans sergilemişti.
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