﻿
15 Temmuz 2019 - Ankara'nın Spor Gündemi
﻿
Site İçi Arama
﻿

15 TEMMUZ 2019 - ANKARA'NIN SPOR GÜNDEMİ

Klasspor TV ekranlarında yayınlanan Hızlı Tur devam ediyor.

865 Okunma

RS Servis sponsorluğunda hazırlanan Hızlı Tur 15 Temmuz 2019'da Ankara'da yaşanan haberler ve yine dopdolu bir bülten ile karşınızda.

Şeyda Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Hızlı Tur'u Klasspor TV sosyal medya sayfalarından takip edebilirsiniz.

 

 
Klasspor TV'nin ilk konuğu: Murat Ağcabağ
Rıza Cem Akgün ameliyat oldu
MKE Ankaragücü'nde Dever Orgill takıma katılıyor
Altındağ yeteneklerini arıyor
Gençlerbirliği çift antreman yaptı
Gençlerbirliği taktik çalıştı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿