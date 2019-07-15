﻿
UEFA, Burak Yılmaz'ı kutladı
﻿
Site İçi Arama
﻿

UEFA, BURAK YILMAZ'I KUTLADI

UEFA, Burak Yılmaz'ı kutladı

UEFA, Beşiktaş ve A Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz'ın doğum gününü kutladı.

259 Okunma
 

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi hesabından yapılan paylaşımda, Burak Yılmaz'ın 34. yaş günü, turnuvada yaptığı "hat-trick" hatırlatılarak kutlandı.

"En çok hangi Şampiyonlar Ligi hat-trick'ini hatırlıyorsunuz?" sorusunun altına, 2012-13 sezonundaki turnuvada Burak Yılmaz'ın Galatasaray formasıyla Romanya temsilcisi Cluj'e attığı 3 golün videosu paylaşıldı.

Burak Yılmaz, aynı sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı 8 golle krallık yarışını Cristiano Ronaldo ve Robert Lewandowski'nin ardından 3. sırada tamamlamıştı.

ETİKETLER #Beşiktaş
Beşiktaş Tyler Boyd'u açıkladı
Gökhan Töre Yeni Malatyaspor'da
Beşiktaş Tyler Boyd'u 19.03'te açıklayacak
Beşiktaş transferde sessizliğini bozuyor
Beşiktaş'ta Atiba takıma döndü
Beşiktaş'tan forma açıklaması
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿