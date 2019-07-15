UEFA, Burak Yılmaz'ı kutladı

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi hesabından yapılan paylaşımda, Burak Yılmaz'ın 34. yaş günü, turnuvada yaptığı "hat-trick" hatırlatılarak kutlandı.
"En çok hangi Şampiyonlar Ligi hat-trick'ini hatırlıyorsunuz?" sorusunun altına, 2012-13 sezonundaki turnuvada Burak Yılmaz'ın Galatasaray formasıyla Romanya temsilcisi Cluj'e attığı 3 golün videosu paylaşıldı.
Burak Yılmaz, aynı sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı 8 golle krallık yarışını Cristiano Ronaldo ve Robert Lewandowski'nin ardından 3. sırada tamamlamıştı.
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