﻿
Genç milliler, Dünya Şampiyonası'nda ikinci turda
﻿
Site İçi Arama
﻿

GENÇ MİLLİLER, DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA İKİNCİ TURDA

Genç milliler, Dünya Şampiyonası'nda ikinci turda

Türkiye 20 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda ikinci tura yükseldi.

221 Okunma
 

Meksika'da düzenlenen organizasyonda Türkiye, C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Sırbistan ile karşılaştı.

Genç Kız Milli Takımı, Domo de la Feria'da oynanan ve 2 saat 3 dakika süren maçı 18-25, 25-23, 25-23, 16-25 ve 15-8'lik setlerle 3-2 kazandı.

Grubunu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, adını bir üst tura yazdırdı.

ETİKETLER
Klasspor TV'nin ilk konuğu: Murat Ağcabağ
15 Temmuz 2019 - Ankara'nın Spor Gündemi
Rıza Cem Akgün ameliyat oldu
MKE Ankaragücü'nde Dever Orgill takıma katılıyor
Altındağ yeteneklerini arıyor
Gençlerbirliği çift antreman yaptı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿