Beşiktaş transferde sessizliğini bozuyor

Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma sonrasında ekonomik olarak biraz daha rahatlayan Beşiktaş, bu hafta transferdeki sessizliğini bozmayı amaçlıyor.

Siyah-beyazlıların iki oyuncuyla sözleşme imzalaması bekleniyor. Bir çok futbolcuyla görüşen yönetimin açıklayacağı ilk isim Birleşik Amerikalı Tyler Boyd olacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın özellikle istediği Boyd’un takıma katılmasından sonra da öncelikli hedef stoper bölgesi olacak.

Vitor Hugo için Fiorentina kulübüyle görüşmelerini sürdüren Beşiktaş’ın bu oyuncuyu da kadrosuna katması bekleniyor.

Savunmada, pozisyon bilgisi yüksek ve geriden iyi oyun kurabilen bir futbolcu isteyen Avcı da Brezilyalı stoperin transferine onay verdi.

Sol bek için de arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ta öncelikli hedef Lazio forması giyen Riza Durmisi...

Siyah-beyazlılar, Danimarkalı futbolcuyu İtalyan ekibinden satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor.

Bazı Avrupa takımlarının da transfer listesinde olan 25 yaşındaki futbolcunun durumunun bu hafta içinde netleşeceği öğrenildi.