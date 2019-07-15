Arsenal'dan Dani Alves hamlesi

Dani Alves'in bir sonraki durağı İngiltere olabilir. Haziran ayında Paris Saint Germain'e veda eden tecrübeli yıldızın hangi takıma transfer olacağı merak konusu.

İngiliz basını, Arsenal'in Brezilyalı futbolcu için nabız yokladığını iddia etti. Transferde fazla para harcamak istemeyen Londra temsilcisi, bonservisi elinde olan 36 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Teknik direktör Unai Emery'nin savunma hattını güçlendirmek istemesi de bu iddiaları güçlendiriyor.

Bu transfer için Arsenal'in önündeki tek engel ise takımın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edemeyecek olması...

Bir başka İngiliz ekibi Manchester City'nin de Dani Alves ile yakından ilgilendiği ve bu transferde bir adım önde olduğu belirtildi.