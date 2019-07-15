Razgatlıoğlu, ABD'de üçüncü oldu

Monterey kentindeki 3,6 kilometrelik Laguna Seca Pisti'nde düzenlenen yarışların ikincisi de sona erdi.
Aruba-Ducati takımından Chaz Davies, son 4 yılın şampiyonu Kawasaki pilotu Jonathan Rea'in 3.3 saniye önünde birinciliğe ulaştı.
Turkish Puccetti sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu ise 4. cepten başladığı mücadeleyi, liderin 11.6 saniye arkasında 3. sırada bitirdi.
Şampiyonanın 10. ayağı, 7-8 Eylül tarihlerinde Portekiz'de yapılacak.
Sürücüler klasmanı
1. Jonathan Rea (Büyük Britanya): 433 puan
2. Alvaro Bautista (İspanya): 352
3. Alex Lowes (Büyük Britanya): 220
4. Michael van der Mark (Hollanda): 215
5. Leon Haslam (Büyük Britanya): 202
6. Toprak Razgatlıoğlu: 191
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