Rıza Cem Akgün ameliyat oldu

1999 doğumlu genç oyuncunun ameliyatını yapan Koru Hastanesi Prof. Dr. Bülent Bektaşer iyi bir sonuç elde ettiklerini, Rıza Cem’in kendisine verilen programa riayet etmesi halinde, kısa zamanda sahalara dönebileceğini söyledi.

Öte yandan, önceki gün yeni yaşını kutlayan Rıza Cem’i Halkbank Spor Kulübü de yalnız bırakmadı. Kulüp Müdürü Ali Şenocak ve Ankara’da bulunan takım arkadaşları başarılı oyuncuyu evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı.