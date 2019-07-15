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Rıza Cem Akgün ameliyat oldu
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RIZA CEM AKGÜN AMELİYAT OLDU

Rıza Cem Akgün ameliyat oldu

Halkbank Genç Erkek Voleybol Takımının yıldız oyuncularından Rıza Cem Akgün, başarılı bir çapraz bağ operasyonu geçirdi.

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1999 doğumlu genç oyuncunun ameliyatını yapan Koru Hastanesi Prof. Dr. Bülent Bektaşer iyi bir sonuç elde ettiklerini, Rıza Cem’in kendisine verilen programa riayet etmesi halinde, kısa zamanda sahalara dönebileceğini söyledi.

Öte yandan, önceki gün yeni yaşını kutlayan Rıza Cem’i Halkbank Spor Kulübü de yalnız bırakmadı. Kulüp Müdürü Ali Şenocak ve Ankara’da bulunan takım arkadaşları başarılı oyuncuyu evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı.

 

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