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MKE Ankaragücü'nde Dever Orgill takıma katılıyor
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MKE ANKARAGÜCÜ'NDE DEVER ORGİLL TAKIMA KATILIYOR

MKE Ankaragücü'nde Dever Orgill takıma katılıyor

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan MKE Ankaragücü'nde oyuncular bir bir takıma katılmaya başladı.

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Geçtiğimiz günlerde Ante Kulusic ile sözleşme uzattığını açıklayan Başkent ekibinde golcü oyuncu Dever Orgill de bugün takıma katılıyor. 

Devre arasında geldiği Ankaragücü'nde etkili bir performans gösteren Nijeryalı golcü Orgill çıktığı 14 maçta 6 gol 2 asistlik performans sergilemiş ve takımına katkıda bulunmuştu.

 
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