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Genç kızlar A Ligi'ne yükseldi
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GENÇ KIZLAR A LİGİ'NE YÜKSELDİ

Genç kızlar A Ligi'ne yükseldi

Genç Kız Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Ligi'ni üçüncü bitirerek A Ligi'ne çıktı.

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Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kuzey Makedonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde milli takım, üçüncülük maçında İsveç'i 65-57 mağlup etti.

Bu sonuçla Genç Kız Milli Takımı, A Ligi'nde mücadele etme hakkını kazandı. 

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