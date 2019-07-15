Otomobil sporlarında Ayhancan'ın büyük başarısı

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Pierre Martinet desteğinde mücadele eden 21 yaşındaki milli sporcu Ayhancan Güven, Silverstone pistinde koşulan Porsche Mobil1 Supercup dördüncü ayağından zaferle ayrıldı. .

30 pilotun mücadele ettiği yarışın sıralama turlarında 2:02.288 ile en iyi zamanı kaydeden Güven, aynı zamanda bu zamanıyla pist rekorunu da kırarak bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.



14 Temmuz Pazar günü Dünya Formula 1 Şampiyonası 10.ayağı Britanya Grand Prix öncesinde koşulan yarışa ilk sıradan başlayan temsilcimiz, 13 tur boyunca liderliğini koruyarak birinciliği elde etti. Damalı bayrağın altından geçen ilk isim olan Ayhancan Güven, birincilik kupasını alırken podyumda İstiklal Marşımızı dinletti ve şampiyona tarihinde ilk sezonunda yarış kazanan ilk pilot olmayı başardı.

Dünya’daki en rekabetçi tek marka serisi olarak kabul edilen ve 1992 yılından bu yana FIA Dünya Formula 1 Şampiyonası yarışları öncesinde destek serisi olarak gerçekleştirilen Porsche Mobil1 Supercup 27-28 Temmuz tarihlerinde Almanya Hockenheim pistindeki 5. ayak yarışlarıyla devam edecek.