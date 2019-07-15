Gençlerbirliği çift antreman yaptı

Yeni sezon hazırlıklarına aralıksız devam eden Gençlerbirliği günü çift antrenmanla geçirdi. Sabah bölümünde kuvvet ve dayanıklılık çalışan futbolcular akşam antrenmanında taktik ağırlıklı antrenman yaptı.
Akşam antrenmanına ısınma koşusu ve pas koordinasyon hareketleriyle başlayan futbolcular daha sonra dar alanda oyun oynadı. Yaklaşık bir saat süren antrenman son bölümde yapılan gol çalışması ile son buldu.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.