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Gençlerbirliği çift antreman yaptı
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GENÇLERBİRLİĞİ ÇİFT ANTREMAN YAPTI

Gençlerbirliği çift antreman yaptı

Bu sezon tekrar Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği hazırlıklarına tüm hız devam ediyor.

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Yeni sezon hazırlıklarına aralıksız devam eden Gençlerbirliği günü çift antrenmanla geçirdi. Sabah bölümünde kuvvet ve dayanıklılık çalışan futbolcular akşam antrenmanında taktik ağırlıklı antrenman yaptı.

Akşam antrenmanına ısınma koşusu ve pas koordinasyon hareketleriyle başlayan futbolcular daha sonra dar alanda oyun oynadı. Yaklaşık bir saat süren antrenman son bölümde yapılan gol çalışması ile son buldu.
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