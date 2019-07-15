Wimbledon'da şampiyon Djokovic

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da 2 haftalık heyecan erkekler finaliyle tamamlandı. Organizasyonun ilk iki seribaşı Novak Djokovic ile Roger Federer şampiyonluk için karşı karşıya geldi.

Taraflar ilk sette birbirlerinin servisini kıramayınca, sonucu tie-break belirledi. Dünya 1 numarası Djokovic, üst üste aldığı üç sayıyla 1-0 öne geçti.

İkinci sette Federer fırtınası esti. İsviçreli efsane, rakibinin servisini üç kez kırdı ve seti 6-1 alarak skora denge getirdi.

Üçüncü set adeta ilk setin kopyası şeklindeydi. Taraflar servis oyunlarının hepsini kazanırken, Tie break sonucunda gülen yine Sırp raket oldu.

Dördüncü sete iyi başlayan Federer, iki kez rakibinin servisini kırarak avantajı elde etti. Ekselansları lakaplı tenisçi 6-4'lük skorla bir kez daha eşitliği yakaladı.

Beşinci set, uzun yıllar unutulmayacak bir mücadeleye sahne oldu. İsviçreli raket, 2 kez maç puanından faydalanamazken, 113 dakikanın ardından 12-12'lik oyunlar sonunda yeniden tie break e gidildi.

Maçtaki ilk iki tie-break'i kazanan dünya klasmanının zirvesindeki Novak Djokovic, üçüncüsünde de tecrübeli rakibine şans tanımadı.

Sırp tenisçi 4 saat 55 dakika süren mücadeleyi 3-2 alarak, Wimbledon'da 5, toplamda ise 16. grand slam zaferine imza attı.

Wimbledon'da 5. şampiyonluk

Federer'e karşı oynadığı 5. grand slam finalinde 4. galibiyetini alan Djokovic, Wimbledon'daki 5. şampiyonluğuna uzandı. Grand slam turnuvalarında 16. kez mutlu sona ulaşan Sırp tenisçi, kariyerindeki 75. tekler şampiyonluğunu kazandı. Federer ile karşılaştığı 48. maçta 26. kez korttan galip ayrılan Djokovic, 2 milyon 350 bin sterlin (16,9 milyon lira) para ödülünün de sahibi oldu.