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Darüşşafaka Tekfen'den pota altına takviye
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DARÜŞŞAFAKA TEKFEN'DEN POTA ALTINA TAKVİYE

Darüşşafaka Tekfen'den pota altına takviye

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, Trinidad Tobagolu oyuncu Johnny Hamilton'ı kadrosuna kattı.

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Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki pivot ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Hamilton, Darüşşafaka Tekfen'in yeni sezon öncesi transfer ettiği 4. oyuncu oldu. Yeşil-siyahlılar, daha önce Erkan Veyseloğlu, Doron Lamb ve Mahir Agva'yı renklerine bağlamıştı.

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