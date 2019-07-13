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Trabzonspor'dan CAS'a UEFA itirazı
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TRABZONSPOR'DAN CAS'A UEFA İTİRAZI

Trabzonspor'dan CAS'a UEFA itirazı

Trabzonspor, UEFA gelirlerinin %50'sine el konulması konusunda CAS'a başvurduğunu açıkladı

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Trabzonspor, Avrupa'da oynayacağı maçların ödül paralarının yüzde 50'sine el koyma kararı alan UEFA için CAS'a gitti. 

Konuyla ilgili KAP'a açıklama yapan kulüp bu gelirin Trabzonspor'a bırakılması için itiraz ettiklerini belirtti. 

İşte o açıklama:

"UEFA CFCB AC'nin 05/07/2019 tarihli kararı kapsamında kulübümüz hakkında almış olduğu, "katılacağımız ilk UEFA kulüp müsabakalarında elde edeceğimiz ödül paralarının %50'sine daimi olarak el koyulması" kısmına CAS nezdinde itiraz edilerek, bunun tamamen kaldırılması ve elde edeceğimiz ödül paralarının kulübümüze bırakılması talep edilmiştir.

UEFA CFCB AC'nin vermiş olduğu diğer kararlara ise herhangi bir itiraz yapılmamıştır."

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